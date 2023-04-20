美總統候選人高呼「來台發槍」 吳釗燮回應了 @ChinaTimes

目前正積極爭取美國共和黨總統候選人提名的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），日前在一場造勢活動中稱要讓每個台灣家庭擁槍，藉此嚇阻大陸侵台，讓台灣網友全都傻眼。對此，外交部長吳釗燮今（20）日僅回應「這是個人看法」，並未多做其他評論。

立法院外交及國防委員會今針對「近年參與國際組織及推動經貿外交之成果與未來策進作為」邀請各部會報告，吳釗燮也前往列席。會前接受媒體採訪時，有媒體詢問拉馬斯瓦米主張讓台灣家庭擁槍一事，吳首先稱「這是個人看法」，媒體追問是否認同相關提議，吳再次表示「這是個人看法，不評論」，隨後媒體再問相關作法是否可抵禦大陸，吳則第三度強調此事僅為個人看法，「我就不評論，謝謝」。

至於巴拉圭總統候選人艾里格里揚言勝選將與台灣斷交，吳釗燮坦言此說法確實對台造成困擾，但外交部同仁與各陣營候選人都有很密切的聯繫，「我們會盡全力來維護我們跟巴拉圭之間的邦交」。

拉馬斯瓦米日前在美國步槍協會（NRA）舉辦的一場造勢活動中提議，要讓美國步槍協會來台開設分部，讓全台灣每個家庭都擁槍，美國並可提供相關訓練，藉此嚇阻大陸入侵，讓台灣網友全都傻眼嗆「美國到底是X小國家？軍火是門好生意」、「很懂選舉的候選人，軍火商的政治獻金get」。