決定繼續維持超寬鬆貨幣政策的植田，本周在日本國會接受質詢時，曾表示當地核心通膨正往目標值2%前進。此調查中，有半數左右受訪日本公司希望植田以金融穩定為主，3分之1則認為，植田應維持前任行長黑田的政策。

現在只剩下不到25%日企期望，日本央行能改變目前負利率環境。兩個月之前，當植田剛被提名為日本央行新行長時，這個希望改變的比例竟高達近50%。曾呼籲日本央行要修正通膨目標的受訪日商中，比率也從28%降到16%。

有家日本鋼鐵業者認為，日本利息一旦升高，壞帳恐將增加，經濟衰退也有可能會隨之而來。路透社指出，在27以及28兩日既定政策利率會議中，日本央行應也會公布到2025財年結束期間，當地經濟成長以及通膨的看法。

總的來說，從4月初剛上任到目前為止，短短不到1個月的時間，植田還是延續黑田的看法與做法，包括購買政府公債調控殖利率、維持通膨目標值2%，以及呼籲日企要幫員工加薪等。