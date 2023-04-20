牙痛不是病，痛起來要人命！一位婆婆因牙齒痛掛急診，要求醫師替她打止痛針，醫師問診後發現不單純，替她照心電圖，結果竟是心肌梗塞；婆婆沒多久後開始嘔吐，接著當場倒地、沒有生命跡象，醫護人員趕緊替她電擊救回一命。

急診醫師柯世祐在《醫師好辣》節目中分享案例，一個婆婆因牙齒痛掛急診，希望醫師替她打止痛針，她表示被牙醫診斷牙周病，且有拔掉蛀牙，不過仍持續牙痛，「整個下巴都很痠」。

柯世祐表示，拔牙理論只會有傷口痛，不會出現整個下巴痛的狀況，為保險起見替她做心電圖，結果發現竟是心肌梗塞，且已經是必須立即送心導管室的程度。

醫師趕緊通知家屬，不過家屬認為病患沒有胸悶、胸痛狀況，遲遲不肯簽手術同意書；過不久，婆婆突然開始嘔吐，吐完竟當場倒地、失去生命跡象，醫護人員趕緊替她電擊，才撿回一命。

柯世祐表示，透過心導管發現，婦人左前降支已經有90％都塞住，證實就是心肌梗塞；他也提醒，長者若出現牙痛、脖子不舒服或肩頸痠痛的症狀，要留意是否有心肌梗塞的風險存在。