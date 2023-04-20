美國今天宣布新的3.25億美元對烏克蘭軍援案，包括烏克蘭需求殷切的砲彈和反裝甲武器等。

綜合法新社和路透社報導，美國國防部發言人指出，這次軍援案除了高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）彈藥外，還包括砲彈；管射、光學追蹤、線控導引（TOW）飛彈；反戰車地雷、港口安全設備、以及900多萬發小型武器彈藥。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，美國帶領推促各界支援烏克蘭，迅速建立國際聯盟力挺基輔，並協調數十國對烏伸援。

基輔一直請求援助國提供一些他們不太願意供應的武器，包括愛國者防空系統和先進重型戰車，這些武器最終獲得承諾提供，但諸如西方戰機等其他武器，至今仍未獲保證供應。

根據美國國防部，自俄侵烏以來，美國加上這次第36次的最新援烏案，援助金額累計已逾354億美元。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示：「俄羅斯今天就能夠結束戰爭。在俄羅斯這麼做之前，美國和我們的盟邦夥伴都將一直與烏克蘭站在一起。」

這項軍援案將依總統撥款權（Presidential Drawdown Authority, PDA）籌集。所謂總統撥款權是指總統為了因應緊急狀況，可以不必經過國會批准，就授權轉移美國庫存的物品和服務。