看好台股者雖增加，但進場動作可能略為觀望，4月有28.5％的受訪者表示，目前想將現金或定存轉入股票投資，比3月略減0.9個百分點，減少意願者由3月的19.2％升到19.9％，4月風險偏好指數由上月10.2降到8.6，已維持三個月正意願，分析應是歐美銀行危機雖都暫告解決，但市場仍波動，投資人雖看好後市，但仍會觀望一下變化，再擇機進場。

國泰金控每月初都會針對集團客戶發出電子問卷，了解民眾最直觀的經濟感受，3月初調查時，如美國矽谷銀行、歐洲瑞士信貸銀行等問題都尚未發生，4月調查期間是1日到7日，即歐美銀行風暴暫告一段落，但市場仍波動下，民眾對經濟、投資等想法。

4月有29.9％受訪者認為現在經濟景氣比過去半年改善，比3月的29.4％略高0.5個百分點，覺得惡化者則是從3月的49.5％降到49.3％，因此景氣現況指數是從-20.1微升到-19.4，但仍是連續第14個月負樂觀，代表覺得經濟景氣惡化的人仍是多於覺得有改善者。

4月覺得未來半年經濟景氣會比現在好的有33％，也比上月32.4％拉升，看壞者40.1％，也比3月的40.4％微幅下降，4月景氣未來指數-7.1，比3月-8要好，但仍是連續二個月負樂觀。

4月有49.5％的受訪者認為今年台灣經濟成長率可在2％以上，比3月的59.4％，下降接近10個百分點，平均經濟成長率預估由上月2.2％降到2％，即本月有逾5成者認為今年經濟可能不保2％。

4月依舊有93.6％的受訪者覺得物價比過去半年上漲，有86.7％覺得未來半年還會繼續上漲，4月有86.7％受訪者預估台灣全年通膨率會逾2％，更有57.5％預估會逾2.5％，比3月的69.7％估逾2％，36.5％估逾2.5％，明顯拉高，平均預期值由3月2.4％拉升到2.6％，國泰金發現，民眾4月對經濟成長率預期趨向保守，但對物價預期仍是持續偏上。

因為對經濟預期略降，未來半年有大額非耐久財消費意願者也從3月的32.8％，略降到31.4％，意願下降者由25.7％拉高到27％，非耐久財消費指數由上月7.1降到4.4，是連續二個月下降，但連續三個月維持正數。