北約祕書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）日前表示，北約將尋求與中方就在軍事領域負責任地使用人工智慧（AI）和其他破壞性技術的規則達成協議。大陸學者表示，相關規則不能由西方說了算，北約顯然不是適合討論該議題的平台，聯合國應當對人工智慧在軍事領域的使用承擔起更多責任。

據北約官網18日消息，史托騰伯格當日在北約軍備控制、裁軍和防止大規模殺傷性武器擴散問題會議上表示，「對於軍備控制和我們的總體安全來說，這是一個極具挑戰性的時期」，呼籲採取新的方法來應對新的破壞性技術的迅速傳播。

史托騰伯格表示，我們決心為軍事領域負責任地使用新技術制定一個共用的、通用的黃金標準，「在北約，我們已經從人工智慧戰略開始了這一進程」，下一步將是與中方接觸，不僅在這些價值觀和原則上，而且還可能就負責任使用方面的一些規則達成一致。

「我們不把中國視為或評估為對手，但中國對我們的利益、對我們北約的價值觀和我們的安全構成了一些挑戰」，史托騰伯格直言，這使得與中方接觸更加重要，「因為我們看到他們正在投資新的現代化軍力、遠程飛彈」。

對此，歐洲新聞網站Politico評論稱，雖然沒有直接向中方官員發表講話，但史托騰伯格似乎在向北京傳遞一個無聲的訊息。評論引述史托騰伯格的話說，作為一個全球大國，中方負有全球責任，並稱北京將受益於軍備控制協議的透明度、可預測性和安全性的提高，「北約是一個獨特的平台，我們在這裡與中國和更廣泛的國際社會進行接觸，以實現我們的共同利益」。

大陸外交學院教授李海東對大陸《環球時報》表示，在人工智慧和其他破壞性技術領域需要國際規則，「但不能由西方說了算」，需要有更多國家對此議題進行共同商討。顯然，具有價值觀與政治偏見的北約不是一個適合討論該議題的平台。他指出，聯合國應當對人工智慧在軍事領域的使用承擔起更多責任，相信中方也願意在聯合國的平台上與世界各國展開磋商。

「史托騰伯格的言論再次暴露出，北約正在與美國密切協調，把目光從歐洲投向亞太，尤其是中國」，李海東表示，史托騰伯格「不將中國視作對手」的言論，無法掩蓋北約已實質上成為美國實現全球戰略的工具。他認為，北約「亞太化」的腳步正在加快，未來，北約向歐洲推銷「中國威脅論」的頻次預計會繼續上升。