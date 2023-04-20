台南市後壁區侯伯里14間連棟房屋20日清晨7時41分傳出火警，中間1棟廖姓男子住家3樓頂樓率先冒出火舌，迅速向左右各延燒2間，濃煙更波及整排14間住戶，幸好火勢都在頂樓，鄰居28人驚醒急逃出家門。警消人員花1小時才撲滅火勢，共計5間房屋燃燒，無人傷亡，詳細起火原因待火調結果。

起火的連棟住宅共有14間住戶緊鄰，火勢都在3樓頂樓蔓延，每家頂樓大多為木材隔間再包覆鐵皮的加蓋空間，部分住戶作為神明廳，部分作為臥室用途。

後壁區火警，整排14間住戶頂樓都有濃煙竄燒。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

警消到場時，發現濃煙明火，火警住戶多為年邁長輩，其中59-20號住戶3樓臥室疑似起火點，廖姓屋主不清楚起火原因。得知火警就趕緊逃命。火勢隨即全面燃燒，濃煙從鐵皮縫隙不斷竄入隔壁住戶，蔓延整排房子，住戶紛紛逃出屋外，等候滅火。

警消出動15車28人，早上8時42分撲滅火勢，共有5間房屋的頂樓付之一炬，另9間頂樓都遭煙燻，民眾財損部分，需等消防局火調釐清。