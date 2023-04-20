2024總統大選白熱化，藍、白、綠三黨備戰中，民進黨由黨主席賴清德出馬角逐、白營應是由黨主席柯文哲挑戰、國民黨以新北市長侯友宜聲勢最高，惟黨中央尚未決定徵召人選。對此，前總統陳水扁分析，藍營是在複製他2000年總統大選的模式。

國民黨秘書長黃健庭日前曾表示，國民黨第一階段將整合黨內，態勢明顯就是侯友宜，但還提到第二階段要團結泛藍、第三階段要與非綠陣營談整合。

陳水扁19日在臉書指出，國民黨三階段整合產生總統候選人，先黨內，次泛藍，再非綠。國民黨此一戰術，讓他驚呼「似曾相識」，並強調無疑是在複製2000年自己被民進黨提名的模式。

回憶起2000年的總統選戰，陳水扁表示，他當年也是經過三階段整合最後才出線的，第一階段黨內整合，前民進黨主席許信良改為退黨參選；而後的第二階段泛綠整合，建國黨鄭邦鎮發起挑戰，陳水扁透過與建國黨大老的一場詢答，獲得該黨力挺；最後到了第三階段，整合非藍勢力，陳水扁選擇與前中研院長李遠哲為首的國政顧問團合作。