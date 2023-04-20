大陸教育部網站指出，日前公佈2022年度普通高等學校本科專業備案和審批結果，將積極引導大學開設國家戰略和區域發展急需的相關專業，此次包含新增了地球系統科學、生物統計學、未來機器人、安全生產監管、國家公園建設與管理、醫工學、鄉村治理、家庭教育、無障礙管理等21種新專業，並正式納入《普通高等學校本科專業目錄》。

根據中新網報導，為支持大學院校積極探索推進學科專業交叉融合，培養複合型拔尖創新人才，也首次在工學門類下增設交叉工程專業類。截至目前，大學學士專業目錄共包含93個專業類、792種專業。

據統計，此次專業增設、撤銷、調整共涉及2800多個專業布點，占目前專業布點總數的4.5％。從學科門類看，工學所涉專業數量最多、達到1074個；從區域佈局看，涉及中西部高校的專業有1503個、占比超過50％，讓大學學士專業類型結構和區域佈局結構進一步優化。