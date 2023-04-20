資深媒體人于美人20日宣布將以「無黨籍」參選台北市中正、萬華立委選舉。（郭吉銓攝）

資深媒體人于美人今（20）日宣布將以「無黨籍」參選台北市中正、萬華立委，各界對於她未來會否披上民眾黨戰袍多有關心，不過民眾黨台北市黨部主委林國成表示對此事完全不清楚，被視為中正、萬華區立委熱門人選的民眾黨現任不分區立委邱臣遠也說，會依照自己的步調持續前進。而于美人今則說明，並未與民眾黨主席柯文哲有「傳統的聯絡」，況且各黨各派都有與她聯絡。

于美人去年與黃珊珊、民眾黨互動密切，也讓外界聯想她未來是否會跟民眾黨合作，媒體今問及是否有跟柯文哲聯繫，于表示各行各業、各黨各派都跟她聯絡，但如果是大家心目中傳統的聯絡，並沒有跟柯聯絡。至於政壇其他的請益對象，于美人則表示，人很多需要列清單。

而黃珊珊加入民眾黨一事，于美人說，非常尊重朋友的選擇，相信她是經過思考的，同樣地也相信朋友會支持自己做的選擇。至於自己參選一事，于美人指出黃珊珊並沒有跟她說什麼，等黃從美國回來希望能幫她加油打氣。

另外，被問及未來若成功進入立院，是否會跟民眾黨合作？于美人強調，自己不是總批發也不是總代理，她認同的是政黨的單一議題，請不要包裹式丟到一人身上，所以未來她重視的是立委提出的議題，而非對方是哪個黨，如果有人談和平，那跟自己理念相同，如果有人能專注談能源政策，也跟自己理念相同，用理念說服別人，不是用顏色壓迫別人，「當理念相同時有什麼好分政黨的。 」

至於接下來將專注於何項政策？于美人說今天只是宣布參選，請給她一點時間，未來會清楚跟大家說明。