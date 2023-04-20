台鐵4月26日（星期三）大改點，DR2800／2900／3000型等3款柴聯自強號將榮退，交棒EMU3000型新自強號。台鐵當天上午將從樹林到花蓮開行最後2趟末班紀念列車，4月21日凌晨零點起開放訂票。4月26日當天上午10點整並將於樹林站售票大廳現場販售限量10組的日本原廠製造「司軔閥把手禮盒」。

台鐵司軔閥把手禮盒。(台鐵提供)

台鐵表示，因應花東線拓寬工程及南迴鐵路通車，為提升服務品質，1982年起陸續向日本購入柴聯自強號投入運輸行列，是東幹線第一款冷氣自強號。3款柴聯自強號陪伴國人40餘年，將於4月26日開行最後2趟末班紀念列車，並於東幹線始發車站樹林站辦理榮退紀念活動，並邀請新北樹林鄉親共襄盛舉。

台鐵柴聯自強號專屬車銘版。(台鐵提供)

4月26日當天第1趟紀念列車10：45自樹林站始發，由DR2800型柴聯自強號擔綱。11：07第2趟紀念列車，由DR2900型混掛DR3000型柴聯自強號，2列車沿途停靠板橋、台北、松山、宜蘭及花蓮等站，車頭分別懸掛專屬車銘版。

台鐵柴聯自強號專屬名片式票卡。(台鐵提供)

台鐵表示，4月21日凌晨零點起開放訂票，凡購買當日當次車車票的旅客，可免費於車上領取專屬紀念名片式票卡及車銘版貼紙，2趟列車贈送樣式均不相同，只送不賣，旅客並可於樹林及花蓮站服務台蒐集紀念戳章留念。

台鐵當天10點整於樹林站售票大廳現場販售限量10組的「司軔閥把手禮盒」，每組售價5萬8000元，是史上首賣，採現場排隊，不接受預訂。司軔閥把手是柴油客車用來控制列車鬆軔、緊軔的操作手把，是停車的核心關鍵，可拆式設計視為列車駕駛鑰匙，10組司軔閥均是日本原廠製造（非副廠或仿製品），皆於車輛上實際操作使用，並維持其使用原貌，搭配老師傅純手工打造的檜木盒內襯質感天鵝絨布、點綴黃銅限量銘版，供鐵道迷典藏。

樹林站售票大廳另展示40年前購車時，日本原廠製作的DR2900柴聯自強號模型，及多款柴聯車周邊商品。

10組「司軔閥把手禮盒」將於4月26日上午10點於樹林站2樓售票大廳展演活動區限量銷售，每組5萬8000元（可刷信用卡），每人每次限購1組，依序挑選，擇定結帳後不得退換貨。司軔閥把手並非新品，現況售出無保固。