國發會最新公布的2月景氣對策信號維持藍燈，同時指標續跌，領先指標則微揚，本次調查顯示，景氣展望樂觀指數由上月-8微升至-7.1，現況樂觀指數由-20.1小幅走揚至-19.4；大額消費意願指數由7.1下降至4.4。房屋交易調查方面，在台灣央行3月再升息半碼後，賣房意願指數由上月-21.7微幅上升至-20.6，買房意願指數小幅由上月-52.7下滑至-53。

民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值為2.0％，低於上個月的2.2％，但仍有50％的民眾認為2023年經濟成長率會在2％以上；民眾對於2023年平均通膨預期值為2.6％，高於上個月的2.4％，有87％的民眾認為2023年通貨膨脹率會高於2％。民眾普遍對經濟成長率趨保守，而對於通膨預期仍偏上。

調查期間市場對美、歐銀行危機的緊張程度尚未完全消退，國際主要股市區間震盪。這次調查顯示，民眾對於台股的樂觀指數由上月3.1小幅上升至6.2，風險偏好指數由上月10.2走低至8.6。