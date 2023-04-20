報案人說，她抱女兒進嬰兒床（右），接著到房外拿早餐，未料女兒誤觸大門暗鎖受困。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

2歲幼兒誤觸門暗鎖受困房內，警消破窗助脫困。

南投縣埔里鎮一名2歲女童上午7時許起床後，母親將她先抱進木製嬰兒床，接著到房外拿早餐，未料她好奇撥弄房間大門門鎖，誤觸暗鎖將自己反鎖房內，媽媽不得其門而入，女童聽到媽媽的聲音，媽媽卻進不來，嚇得嚎啕大哭。警消獲報，切除鐵窗、敲碎玻璃、破窗而入，協助反鎖房內女童脫困。

警消指出，2歲女童與父母住在一棟大樓的1樓套房，20日上午父親出門工作後，母親則將女童抱進木製嬰兒床，接著走出房門，到屋外拿取早餐，返回發現打不開套房大門，懷疑孩子誤觸大門暗鎖，試著請女童解除暗鎖，但女童疑力氣太小失敗，女童焦急嚎啕大哭，女童母親打電話報案。

埔里消防分隊獲報，立即趕往現場，發現女童受困在該棟公寓1樓的套房，得知指引女童解除大門暗鎖有難度，決定切除鐵窗、敲碎窗戶玻璃進入，為了避免危險，請報案人在大門那側安撫女童。

受困女童聲嘶力竭哭喊，即使母親在門外呼喚：「妹妹，過來這邊！」女童哭得更大聲、更淒厲。消防員切除鐵窗，接著敲碎窗戶玻璃，總算順利進入房內，解除大門暗鎖並開門，報案人總算進入房內安撫並擁抱女童，安慰說：「跟叔叔說謝謝喔。」總算結束這場虛驚。