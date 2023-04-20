大陸晶片業面臨美國強力制裁，未經許可的先進製程的技術與產品不得出口至大陸，美國甚至拉攏日本、荷蘭等盟友加入制裁，即使如此，巴西仍決定與大陸合作生產半導體，雙方簽署15項協議，在衛星監測、5G技術、網路及安全服務領域進行技術合作。

科技媒體The register報導，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）上周與大陸國家主席習近平會晤時，雙方同意成立一個工作小組，在巴西推動生產半導體，且為了加強合作，兩國簽署多達15項的協議，範圍以關鍵戰略領域為主。

報導提到，這並不是巴西政府第一次反對美國，先前巴西曾推動禁用大陸電信設備，但遭到當地廠商反彈成本會因此大幅上升而取消，今年3月，巴西外交部長Celso Amorim也曾表示，「巴西並不害怕北方的大野狼，如果大陸廠商想來巴西設廠，不懂為什麼要拒絕。」

即使如此，報導也提醒，巴西與大陸未來是否有實際行動，還需要密切觀察，最主要原因在於興建晶圓代工廠或半導體工廠的成本相當高，還得考量原料、電力、水力及人才。