中美戰略競爭持續，廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年近日表示，中美關係對整個世界來說都很關鍵，而不僅僅是簡單的雙邊關係，但他坦言，目前的美國社會太分化、兩黨惡鬥、對中政策顯得混亂，這些問題中國無法影響，只能靠美國自己去解決。

澎湃新聞報導，廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年18日在廣州一場專題論壇上表示，對於中美關係的有關議題，不應該太悲觀；世界的外交關係不只有中美關係，中國作為重要力量對國際秩序的調整有巨大的作用。

鄭永年認為，中美關係對整個世界來說都很關鍵，這一外交關係不僅僅是簡單的雙邊關係，也會造成很大的外溢效應。「中美關係不好，歐洲、東南亞乃至整個世界都受到影響。這也是各種論壇都將中美關係放在首位的原因。」

鄭永年強調，中美關係是美國內政的體現，但現在的美國太分化，美國對中政策顯得混亂，外交政策更像是不同的政客按照自己意願行事的結果，他舉例，前美國眾議院議長裴洛西去年8月訪問台灣一事，裴洛西和白宮之間的溝通並不順暢。

在鄭永年看來，中國很難也不會去影響美國內政，面對如此分化的美國也難以找到「鬥爭目標」。鄭永年指出，美國國內存在只關注一人一票的民主政治、缺乏全球主義視野、地方主義和民粹主義結合等問題，「這些問題中國無法影響，只能靠美國自己去解決。」

很多人對中美關係感到悲觀，鄭永年對此認為，面對中美關係，中方要保持冷靜的頭腦；在中美關係之外，中國仍有許多重要的外交關係，比如，中國應當加強與「兩個盟」，即東盟（東協）和歐盟的關係。