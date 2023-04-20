今年四技二專甄選入學「一般組」共計124校2792個系科（組）、學程提供4萬3018個招生名額。技專校院招生委員會聯合會提醒，要報名四技二專甄選入學招生，4月20日起至5月3日止，報名資格及身分審查作業。

這個入學管道除「一般組」外，另設有「青年儲蓄帳戶組」，提供106學年起參與青年教育與就業儲蓄帳戶方案之「青年就業領航計畫」或「青年體驗學習計畫」學生且完成2年或3年計畫之考生報名參加，共計26校159個系科（組）、學程提供192個招生名額。

聯合會表示，為提供經濟弱勢學生就讀國立學校之入學機會，112學年經教育部核准招收低收或中低收入戶身分考生之招生名額，共計15所國立學校285個系科（組）、學程提供464個招生名額。

另於112學年度配合教育部推動之「資安學研人才培育計畫」，符合資安人才外加名額招生校系科（組）、學程，於該校系科（組）、學程名稱之後加註「資安人才」辦理招生。本學年度計有21所招生學校，共52個系科（組）、學程提供52個名額。

聯合會指出，這個招生參採考生就讀高級中等教育階段之學習歷程資料，作為第二階段指定項目甄試之備審資料審查。學習歷程備審資料包含「修課紀錄」、「課程學習成果」、「多元表現」及「自行撰寫及上傳資料」，於第二階段報名時以網路上傳（或勾選）學習歷程備審資料，至所報名之校系科（組）、學程審查。

通過「報名資格及身分審查」之考生，5月19日起至26日進行第一階段報名，每名考生至多報名6個校系科（組）、學程，通過「第一階段統一入學測驗成績篩選」後，即可符合該校系科（組）、學程之「第二階段指定項目甄試」報名資格。