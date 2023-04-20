集保結算所董事長朱漢強表示，打造全新「股東e服務」平台為集保近期重點項目，盼透過電子投票、視訊股東會議及新上線的股務事務電子通知等股務數位服務，提供投資人更便捷的數位體驗，除了降低發行人及股務單位的作業成本，亦展現積極的ESG作為。

集保結算所因應新增的eNotice平台上線服務，整合包括電子投票（eVoting）、股東會視訊會議（eMeeting）、股務事務電子通知（eNotice）等多功能服務，推出全新「股東e服務」平台，以配合金融科技發展趨勢，擘畫新的發行人股東事務多元數位服務生態系。

時值國內股東會即將進入高峰期，集保結算所鼓勵各股東多多利用電子投票參與股東會，也可以對有採用視訊會議召開股東會的公司，登記以視訊方式參與股東會，充分落實「股東行動主義」。

eNotice平台服務有賴於發行人的積極採用，具體踐履企業ESG，另一方面更需要各股東共同參與，同意接收發行人的股利發放電子通知，並在支持減碳淨零目標下，將股東股利通知改採電子化，資訊不漏接，攜手打造與地球共好的數位新未來。

據統計，2022年約有超過1400家上市櫃公司辦理股利分派，分派頻率則有季配息、半年配息或年配息，全年共有1500多家次的公司辦理股利分派，並有超過5800萬份紙本發放通知書印發寄送。

集保結算所指出，若將每年5800萬份紙本通知書均轉換為電子通知，換算每年約可減少440噸碳排放，相當3.66萬棵樹、約6座大安森林公園樹木數量的1年吸碳量，節省紙張長度連接約可繞行台灣14.8圈、繞行地球0.44圈，疊計高度相當於11.4座台北101大樓。

朱漢強表示，集保結算所致力持續提升企業社會責任，在實現經濟、環境和社會效益的平衡下，持續透過科技力量協助企業降低成本及提高效率，並在數位浪潮下滿足投資人的數位需求，相信透過「股東e服務」平台，能與發行公司及投資人共同實踐地球永續目標。