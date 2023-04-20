國泰金調查過去6個月居住地住宅的價格變化，本次調查結果顯示，58.1％的民眾認為過去半年房價上漲超過3％，較前次2022年11月調查減少5.3個百分點；而30.9％民眾認為房價變化在漲跌3％之間，較前次調查增加3.8個百分點；11％民眾則覺得房價下跌超過3％，較前次調查增加1.5個百分點。根據歷次調查，2022年1月至今民眾認為房價上漲超過3％的比例持續減少。

對於未來6個月居住地住宅的價格變化預期，本次調查結果比較顯示，合計有52.1％民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過3％，較前次調查增加3.2個百分點，其中39.2％民眾預期房價漲幅介於3～10％，較前次調查增加4個百分點；17.2％民眾預期房價跌幅超過3％，較前次調查減少2.4個百分點。發現即使在央行3月繼續升息半碼後，預期未來半年房價上漲超過3％的民眾仍微幅增加且逾5成。