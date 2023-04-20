57歲男星谷德昭過去演出周星馳電影《食神》之中的「唐牛」一角走紅，但他其實也是才子，曾擔任電影《行運超人》、《家有囍事2009》、《玻璃樽》等片的導演，還是《唐伯虎點秋香》的編劇，自己下海演出「對穿腸」，和星爺有經典對手戲。昨(19日)他發文來台旅行，笑說本來裝台北人，結果被計程車司機一句話識破。

谷德昭是香港著名喜劇導演高志森的徒弟，還有加拿大的西門菲沙大學主播傳播學的高學歷，他對電影有深厚興趣，不僅是導演、編劇，也是知名演員，常在不少港片見到他的影子，最新作品則是電影《毒舌大狀》，可說是最知名的綠葉。昨他發文分享人在台北，表示台北人大多還是戴著口罩，雖然疫情已解封，在路上叫計程車，司機見他沒有口罩，甚至禮貌揮手拒載。

谷德昭演出《食神》的「唐牛」一角走紅。（圖／翻攝自 Youtube）

谷德昭說，幸好還是遇到不介意的計程車司機，一上車後司機問他要去哪裡？他回答西門町，司機問要在何處下車，谷德昭直覺反應說：「地鐵站附近」，接著司機問他：「你是從香港來的吧？」谷德昭驚訝問對方怎麼知道？司機則緩緩笑說：「香港人叫地鐵，我們叫捷運」。

57歲谷德昭近照。（圖／翻攝自谷德昭臉書）

聞此，谷德昭自嘲：「努力地在扮不是遊客，一句說話就露出馬腳……」，並表示三年沒來台灣了，要來大啖美食，吃了西門町的著名麵線味道依舊，並好奇台灣人何時才會重回疫情前的習慣，「大概夏天大家才肯脫罩吧」，其他網友則回：「谷導演只要留個鬍子，台灣人都知道是唐牛了」、「台灣人暫時還不會脱口罩吧，一來是已經養成保護自己的習慣，二來是家裡屯的口罩還沒用完」、「我在曼谷本地人都是絶大部分戴口罩，目測有7-8成」、「谷導演，好高興看到你來台灣 ，希望您旅途愉快一切平安吃飽飽 」。