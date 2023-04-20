美國21名眾議員致函美國國務卿布林肯，呼籲美方邀請總統蔡英文出席11月舉行的APEC領袖會議。外交部長吳釗燮今天表示，台灣參加APEC有長遠做法，參與多年且方式活躍，有關本次參與領袖會議方式，會與其他國家討論，做最好安排。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、行政院經貿談判辦公室、經濟部、衛福部、以及環保署等單位報告「近年參與國際組織及推動經貿外交之成果與未來策進作為」，並備質詢。

今年APEC由美國主辦，21位聯邦眾議員近日聯名致函美國國務卿布林肯，他們呼籲鑒於台灣對區域的重要經濟、文化與科技貢獻，美方應邀總統蔡英文出席11月APEC領袖會議。

吳釗燮會前接受媒體訪問表示，台灣參加APEC有長遠做法，參與多年且方式都非常活躍，關於本次參與領袖會議方式，會跟其他國家討論，做最好的安排。

至於第76屆世界衛生大會（WHA）將於5月21到30日在瑞士日內瓦舉行舉行，吳釗燮指出，台灣以堅強意志推動參加世界衛生組織（WHO），這是屬於台灣人民在國際社會與國際組織的參與空間，外交部會盡全力努力，過去幾年間雖然台灣沒辦法參加WHA，但國際社會支持台灣的聲浪愈來愈高，力道愈來愈強。

他指出，美國對台灣的國際參與非常努力，不只會協助台灣，且會去協調其他國家，希望台灣能有機會參與這些具重要功能的國際組織，台灣對於推動與會「將努力到最後一刻」。

有關台灣在南美洲友邦巴拉圭將於30日舉行總統大選，選後是否邦誼不穩，吳釗燮說，巴拉圭反對黨候選人對外說法的確造成一些困擾，但台灣駐巴拉圭大使館與巴國各政黨或各候選人間都有非常密切的聯繫，巴拉圭與台灣邦誼久遠，關係鞏固，外交部會盡全力維護台巴邦交。（編輯：郭無患）1120420