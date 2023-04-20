蔡英文總統（中）20日出席國家圖書館90周年館慶慶祝大會，並向與會者揮手致意。（范揚光攝）

國家圖書館今天慶祝成立90周年，圖書館學界及來自8個國家圖書館的館長齊聚一堂，氣氛熱烈。蔡英文總統表示「國圖展現了台灣的影響力」，國圖館長曾淑賢則說「國圖將持續扮演知識領航員的角色」。

在今天慶祝大會中，國圖邀請蔡英文總統、各界專家學者與圖書館同道、來自8國國家圖書館（英國、捷克、波蘭、愛沙尼亞、立陶宛、新加坡、德國、加拿大）的館長與副館長，以及民間重要圖書文獻及手稿捐贈人士，共聚一堂，見證國圖邁入新的里程碑。

慶祝大會中，國圖也與大英圖書館、捷克共和國國家圖書館舉行重要合作項目簽約儀式，持續在各面向深化合作，促進學術資源共享及交流。

國圖館長曾淑賢說，國圖1933年成立，之後面臨抗戰、西遷、遷台後復館等過程，至今已有90年歷史。國圖肩負著「徵集、整理、典藏全國圖書資訊，保存文化、弘揚學術，研究、推動及輔導全國各類型圖書館發展」的任務和使命，更扮演「知識領航員」的角色。

蔡英文總統致詞時表示，許多學生為了參加大考會到國圖自修室圖讀，學生做研究也會到國圖找資料，很多人都在這裡留下探索知識的回憶。國圖也扮演向世界推廣台灣特色研究及漢學的任務，目前在28個國家共設立45個漢學資源中心，展現了台灣的影響力，讓世界看到台灣。

國圖在慶祝大會後緊接著舉辦「世紀變遷下的圖書館：跨越90館慶國際研討會」，安排2場專題演講與4場專題報告，內容包括疫情衝擊為圖書館帶來改變的動力、智慧科技引領圖書館邁向服務新世界、圖書館實踐永續發展成為轉動地球正能量及跨域交流創造圖書館融合發展的新價值。