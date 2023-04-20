港星方力申女友葉萱（韓文名：鄭秀晶）先前紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中揭發攝理教主鄭明析的惡行，更透露自己曾被教主性侵17次，而日前到韓國出庭作證的她，再次接受韓國節目訪問，但卻在過程中情緒一度失控大哭，需父親上前安慰，看了令人心疼。

紀錄片《以神之名：信仰的背叛》是由MBC節目《PD手冊》導演曹聖鉉執導，而《PD手冊》於18日播出特輯，邀請葉萱及多名受害者到節目中講述在攝理教時的經歷，葉萱提到，父母都是看到紀錄片才知道她的遭遇，也透露，其實紀錄片只播出十分之一的部分「但我媽媽還是看不下去，而且哭了」至於爸爸的反應「爸爸看完後向我道歉，說自己不知道女兒那麼辛苦」。

葉萱坦言，節目播出後，在香港引起很大的轟動，也有很多人給予她鼓勵「做得好，妳勇敢地揭露了真相」，但她因為公開揭露真相，在求職路上受阻「現在好難找工作，本來說會聘請我的公司，看了新聞或節目之後，都說很難聘用我」接著，她解釋，之所以會在節目上公開自己的真面目「如果我不公開自己的樣子，他們又會質疑我說謊，會說是用錢來請人拍攝，就會繼續有受害人出現，我希望親自將真相告訴大家，在我死之前一定要做的事就是控告那個人，還有將真相公諸於世」。

然而，在這次受訪過程中葉萱突崩潰暴吼，一旁的父親見狀也立刻上前將女兒抱在懷中安慰，之後受訪時也心疼地說：「假如要我說我女兒經歷了甚麼事，我覺得是在侵蝕我的生命，好痛苦，但與此同時，我很尊敬我的女兒，即使她要忍受那麼大的痛苦，她依然有勇氣站起來」。

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