美國職籃NBA 2022-2023球季季後賽已於台灣時間4/16(日)正式展開，目前東西區各四個對戰打得如火如荼，就讓我們先簡單的介紹一下季後賽首輪對戰，以及預測其系列賽結果。

【西區(1)丹佛金塊vs (8)明尼蘇達灰狼】灰狼在附加賽打贏雷霆以分區第8名之姿搶到西區最後一張入場券，雖然灰狼在戰力上很有前景，但如今無論在外線的穩定度以及禁區籃板把握度上都還有提升空間，首輪面對陣容更完整且體系更成熟的金塊，估計不出5場即由金塊晉級。

【西區(2)曼斐斯灰熊vs(7)洛杉磯湖人】灰熊首輪就碰上聯盟少數禁區實力可以與他們抗衡的湖人，湖人主力戴維斯以及灰熊王牌莫蘭特在首戰均傳出有些許傷勢，球星的健康度將會是本系列賽的勝負關鍵，如無意外湖人在雷霸龍和戴維斯的帶領之下以4:2晉級第二輪的機會極高。

【西區(3)沙加緬度國王vs(6)金州勇士】國王在主場連續兩場擊敗衛冕軍團跌破大多數人的眼鏡，季後賽經驗豐富的勇士並不會因此而退縮，若是勇士接下來的對戰拿出以往奪冠應有的防守水準，相信這個系列賽還有得打，大膽預測勇士撐到系列賽第7戰勝出。

【西區(4)鳳凰城太陽vs(5)洛杉磯快艇】這絕對是首輪實力最為接近的系列賽之一，兩隊的防守在聯盟都是頂尖，進攻火力將是決定輸贏的主要因子，太陽在杜蘭特的加盟之後整體進攻能力爆棚，快艇少了喬治在得分方面很難跟上太陽的多點開花，估計最終4:2由太陽晉級。

【東區(1)密爾瓦基公鹿vs(8)邁阿密熱火】公鹿陣容完整又具有奪冠經驗，熱火無論進攻還是防守都沒有公鹿強勢，再加上首戰熱火主力射手赫爾羅手腕骨折，在字母哥都有出賽的情況下，公鹿有機會以5場比賽順利擊敗熱火出線。

【東區(2)波士頓塞爾提克vs(7)亞特蘭大老鷹】這或許是首輪實力差距最大的系列賽，老鷹王牌崔楊投射命中率有待加強，防守也容易出現漏洞，日前才被NBA球員們投票評選為最被高估（Most overrated）的球員，志在爭冠的塞爾提克估計以4場晉級，不在首輪多做停留。

【東區(3)費城76人vs(6)布魯克林籃網】籃網在沒有大牌球星的加持之下還能夠以東區第6名之姿挺進季後賽十分難得，可惜季後賽首輪碰上實力不亞於綠衫軍雙雄(公鹿、塞爾提克)的76人。累積季後賽經驗，相信未來招募到球星的籃網一定非同小可。系列賽預計76人直落四晉級。

【東區(4)克里夫蘭騎士vs(5)紐約尼克】本系列賽決定勝負的關鍵是騎士頂尖的防守能力，騎士本季平均每百回合失分(DEFRTG)僅109.9聯盟最低，無論是外圍還是禁區，騎士的防守都極具韌性，最終騎士應該可以以4:2順利挺進次輪。