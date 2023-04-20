一名男網友分享，交了女朋友以後，突然沒了性慾，令他感到非常崩潰，性學博士許藍方表示，性慾跟愛沒有絕對的關係，有時候在關係中性慾降低，可能只是因為新鮮感消退，這時候其實可以透過更換場所或姿勢等方式來解決。

許藍方昨在YouTube直播影片上分享，一位男網友沒有女友前，性慾和正常人沒什麼不同，但交了女朋友後卻沒了慾望，雖然能夠自慰，但通常都不會有想要的感覺，讓他非常崩潰也無法理解，明明自己就很愛女友，怎麼就是不想要呢？

許藍方表示，性慾跟愛不愛沒有絕對的關係，所以女生不要以「男友有沒有碰你」來當做判斷愛與不愛的標準。就像當一人沉迷於煮飯、正在學習煮飯的時候，起初會每天都煮，但隔了一陣子以後，新鮮感消退，煮飯的次數就會減少，間隔也會拉開來。

許藍方指出，新鮮感就是會隨著時間降低，所以必須適時做出改變增加新鮮感，舉例來說，可以換個地點或姿勢之類的，簡單來說就是不要照著舊的SOP做，每天就是脫衣服、翻過去、放進去和拿出來，因為當一切的流程都是一模一樣的時候，那就不會給人期待的感覺。

貼文引起網友討論，「換人也可以解決問題嗎？」、「天天吃同樣的菜，當然會吃膩啊」、「交了女友反而沒性慾=吃腻了」、「人都是吃碗裡看碗外啦！」