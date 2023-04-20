「國光女神」梁云菲（Nana）臉蛋美艷、身材火辣，與現任潛水教練男友小銨穩交近1年，感情甜蜜，日前網路卻流出一段38秒的不雅片，18日她認了自己是片中女主角，和男友均感到受傷，呼籲外界勿散播。事實上，梁云菲曾自爆遭某任舊愛偷拍性愛片，閨密還嫁給對方。

梁云菲2020年前上節目《新聞挖挖哇》時，提到跟某任男友交往2、3年，有次跑趴喝醉，被男友抱去摩鐵休息，對方竟趁她喝茫時偷錄親密行為，直到分手後，梁云菲才從好友A男口中得知此事，她當時非常害怕，十分擔心性愛片外流，後來透過好友A男的幫忙才刪除前男友筆電的偷拍片。

想不到過3、4年，突然接到一位許久沒聯絡的好姐妹的電話，「我和妳前男友結婚了，但是我在他電腦雲端看到妳的影片。」梁云菲驚覺偷拍片原來一直存在前男友的雲端，好險在閨密的幫忙下才把影片刪乾淨。梁云菲當時在節目呼籲女性，不只是一夜情或P友才會發生這種危險的事，現任男友也有可能做出意想不到的行為。

不雅片外流後，梁云菲和現任男友小銨均在IG換上全黑大頭貼，其中小銨在限時動態抒發情緒：「有時候你很想好好過生活，但就是這麼難」，而分手2年多的前男友金剛在IG限時動態否認片中男主角不是他，接著PO比中指的照片，火大嗆聲：「自己好好過生活不行嗎？不要什麼都扯到我！」他強調沒有拍片的癖好，還自爆：「再來我都會剃毛！到底夠了沒？」

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