彰化縣花壇鄉彰員路淹水嚴重，部分路段幾成黃澄澄的水道。（翁啟祐提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣今天清晨起豪雨不斷，在雨彈炸裂下，八卦山脈山腳下的花壇鄉彰員路部分路段幾成水道，黃泥水滾滾而來，道路上漂著家具，嚇壞民眾。花壇鄉民代表翁啟祐獲報查看，發現彰員路約有2百公尺的路段淹水嚴重，警方已到場拉場警戒線，提醒人車小心通行。

彰員路是來往彰化市、花壇鄉的重要道路，因該道路位於八卦山脈山腳下，因此只要雨勢一大，山區水量伴隨泥流滾滾而下，彰員路在黃泥水瀰漫下，一片黃澄澄。

今天上午花壇鄉的雨勢不斷，且雷鳴聲不斷，在雷擊稍歇後，花壇鄉民代表翁啟祐查看水情狀況，發現彰員路有一段長約2百公尺路面淹大水，甚至還可看到椅子等家具漂浮在馬路上，行車狀況險象環生。

轄區警方據報到場，發現彰員路部分路段積水近半公尺，遂拉起警戒線，提醒人車小心通行。翁啟祐說，上午這場雨又大又急，瞬間超大豪雨讓積水來不及宣洩，希望雨勢稍停後，積水能快速退去。