英格蘭足總盃本周末四強決戰，曼市雙雄分頭出擊，期待在決賽合演「曼徹斯特德比」，但近況極佳的布萊頓雄心壯志，勢要成為攔路虎力爭隊史首座足總盃冠軍。

四強戰和決賽，都將在倫敦的溫布利大球場舉行，曼城率先打頭陣，台灣時間4月22日23:45，迎戰越級挑戰的英冠球隊謝菲爾德聯，有理由相信，曼城能夠輕取對手，繼2018-19賽季後再闖決賽。一是因為兩隊不是同一級別的球隊；二是謝菲爾德聯本季目標是力保目前英冠第2的排名獲取升級資格；三是曼城晉級的過程中接連淘汰了切爾西和兵工廠，8強戰在主場更以6：0輕取目前英冠排名第一的班來，而謝菲爾德聯只在第5輪主場爆冷淘汰熱刺，其他3輪擊敗的對手有兩支是英冠同級別，一支是第5級國家聯賽，並沒遭受太多考驗。曼城仍在往「三冠王」之路邁進，足總盃距離冠軍只差2場，絕不會因為輕敵而馬失前蹄。推薦玩法：(讓球)曼城-1勝、(大小)2.5球大。

「紅魔」曼聯與「海鷗」布萊頓是另外一場四強的對戰組合，兩隊近況都不差，曼聯最近4場比賽3勝1和，聯賽3連勝排名升上第3，歐洲聯賽8強首回合2：2踢平塞維亞，也保有「三冠王」的希望(曼聯本季已贏得聯賽盃冠軍)。布萊頓方面，近9場比賽6勝2和1敗，唯一敗績是兩周前作客1：2不敵熱刺，但該場比賽裁判漏判了一個十二碼，賽後已是本季第3次向布萊頓道歉承認誤判，否則布萊頓很有機會可以寫下近9場比賽不敗的戰績。

曼聯在4輪的足總盃都有主場優勢，也都以同樣比數3：1淘汰了艾佛頓、雷丁、西漢姆聯和富勒姆，紅魔在8強對戰富勒姆曾處於0：1落後的劣勢，但富勒姆在72分鐘有威廉（Willian）用手阻擋必進球被紅牌罰下，加上進球幫助球隊領先的米特羅維奇(Aleksandar Mitrović)控制不住情緒推了裁判也吞下紅牌，多踢2人的曼聯隨後連進3球逆轉了比賽。布萊頓晉級的過程則比較輕鬆，除了第4輪2：1後來居上擊敗利物浦外，其他3輪的對手有2支英冠和1支英乙球隊。

兩隊本季在英冠首循環交鋒，布萊頓作客憑格羅斯(Pascal Groß)梅開二度，以2：1取得對戰二連勝。以雙方的近況來看，本場比賽很可能是一場勢均力敵的對攻戰，90分鐘未必能分出勝負，國際盤的初盤多是平手盤但稍稍看好布萊頓。推薦玩法：(不讓分)和局、(大小)2.5球大。

周末除了兩場足總盃，仍有英超賽事，最近兩輪踢平但仍守住領先的兵工廠，主場迎戰墊底的南安普敦，盤口一面倒傾向槍手谷底反彈，趁曼城沒有英超賽程，將領先積分再次擴大至7分，首循環槍手作客被「聖徒」逼和1：1，回主場勢必討回公道。推薦玩法：(讓分)兵工廠-1勝。