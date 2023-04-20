《小鐵星座》運勢專欄分享最適合結婚的前3對星座組合，分別是天蠍和雙魚、獅子和巨蟹、處女和射手，他們的組合因個性互補且相處起來格外自在，不僅適合結婚，婚後感情也能維持長久。

▍TOP3：處女座vs射手座

處女和射手個性互補，因處女凡事挑剔且斤斤計較，或許周圍的人覺得處女過於嚴苛，射手卻覺得無所謂，也不會把這些事放在心上，更不會找處女吵架。

▍TOP2：獅子座vs巨蟹座

這一對組合，永遠是獅子在管理巨蟹，因為巨蟹較軟弱，需要依賴另一半，而獅子非常享受「被對方依賴」的感覺；兩人在相處過程中，獅子難免霸道，巨蟹卻認為有人幫自己拿主意是好事。

▍TOP1：天蠍座vs雙魚座

天蠍和雙魚在一起時，旁人會為雙魚抱屈，但他們卻沒那麼在乎，因雙魚理解天蠍的情緒化，相信只有愛自己愛得夠深，才會那麼衝動，也可以說雙魚「有點受虐傾向」，甚至認為天蠍如果不發點脾氣，反而渾身不自在。