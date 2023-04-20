基隆市長謝國樑在去年激烈的九合一地方選舉時，曾提出免費送市民騎Gogoro電動車（或同級）的政見，不過考量到現實層面，不論是預算經費、相關法令或基隆複雜的地形與交通等因素，都讓政策在實行上，面臨了極大的困難與挑戰，因此，政見在當選後是否真能兌現，在這段時間內吵得沸沸揚揚，也再次讓電動機車議題升溫、成為熱門話題。

就在事件經幾番波折後，基隆市府提出的「青年電動機車計畫」，終於在19日有了定案，之前競選文宣上鎖定的Gogoro，目前並未在合作名單內，首波合作案確認由國內機車龍頭大廠光陽KYMCO力克競爭對手拿下。基隆市府規劃今年編列3.6億元預算，預計採購首批1萬台電動機車 ; 得標的光陽KYMCO則將提供旗下Ionex i-One都會版及暴龍S6 Rex兩款電動車，供基隆青年快意馳騁。

據了解，為要讓年輕人無痛入手目前最夯的電動機車，基隆市府以專案編列預算並甄選合格廠商時，每輛車採購目標價格為4萬元（其中3萬元是基隆市府補助，1萬元為中央補助），亦即，基隆市府是以4萬元，向光陽KYMCO採購這兩款電動機車。然而，Ionex i-One 都會版（售價NT$ 63,800 元），Ionex 暴龍S6 Rex（售價NT$ 82,800 元），與市府預算有一定落差，因此外界諸多揣測：「光陽是否犧牲利潤促成此案？」

對此，光陽KYMCO董事長柯勝峯表示，「基隆市府推動『青年電動機車計畫』是一項推廣電動機車非常好的政策，面對一個好的計畫，光陽當然也願意全力以赴，希望能提供基隆年輕人以輕鬆、無負擔的方式入手電動機車，利潤方面也是經過公司內部審慎評估。此外，基隆市府目前規劃今年採購10,000台的量，未來可能陸續購入40,000台，如此對Ionex市佔肯定大有幫助。然而與其說考慮到市佔，我們更希望有更多的年輕人，能夠親身體驗我們優質的電動機車產品與服務。」

光陽KYMCO董事長柯勝峯表示，「基隆市府推動『青年電動機車計畫』是一項推廣電動機車非常好的政策，面對一個好的計畫，光陽當然也願意全力以赴！」（圖片提供/KYMCO）

由於整個「青年電動機車計畫」預計在4年內購入5萬台電動機車（總預算編列達15億元），每年約以1.2~1.3 萬台的數字增加。在這情況下，足夠的充電站設備與更友善的交通使用環境，就成了政策推動上最大考驗。

為讓年輕人無痛入手目前最夯的電動機車，基隆市府以專案編列預算每輛車採購目標價格為4萬元。配合此案廠商光陽KYMCO提供Ionex i-One 都會版（售價NT$ 63,800 元）及Ionex 暴龍S6 Rex（售價NT$ 82,800 元）。（圖片提供/KYMCO）

Ionex 暴龍S6 Rex（售價NT$ 82,800 元）。（圖片提供/KYMCO）

對此，基隆市長謝國樑表示，會特別與合作夥伴商討提出完整的解決方案，並且將全力協助打造完整配套措施，給市民一個足夠、便利的電動車使用環境。光陽KYMCO董事長柯勝峯補充表示，目前光陽在基隆市佈建有24個換電站，可支撐大概500台以上的電動機車，但隨著未來電動機車計畫持續推動，勢必要大幅提高充電站的建置量能。而快速建站及彈性的建站模式，正是光陽過去這幾年成功打出的名聲。這兩三年間，光陽建置的充電站就達2000多個，因此，要因應基隆市換電站基礎建設的需求，對光陽來說是非常容易的，而且，光陽在換電滿電率都高達99%，相信在基隆市也可以做到相同的服務水準。

基於支持節能減碳運動以及政策考察為需求，謝國樑市長透露，本身偶爾會以光陽Ionex i-One Air代步。但整個電動車計畫的推動、預算的規劃、廠商的評選…，都受到外界不少批評與攻擊，甚至有人說，所用的車可能連基隆很多坡都爬不上去！對此謝國樑表示，基隆市府是在有限的預算裡面，幫大家爭取到好的車輛，努力把最好的產品跟最好的方案提供給市民。而基隆不畏險阻帶頭做，為要讓市民享有更好的生活環境，做得好的話，方案甚至可供其他的縣市、直轄市做參考。

光陽近年在快速建站及非常彈性的建站模式上成功打出的名聲，加上高達99%的換電滿電率，董事長柯勝峯相信在基隆市也可以做到相同的服務水準。（圖片提供/KYMCO）

對此，光陽柯勝峯董事長則信心滿滿地表示，提供ｉ-One跟S6Rex與基隆市府合作，是評估整個基隆市地形有很多坡道，因此白牌電動機車會比較適合，面對長短程不同用車需求，這兩款優質的電動車產品，不論在性能或續航力表現上，絕對都足以勝任！