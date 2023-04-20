基隆市長謝國樑選舉期間提出「青年免費電動機車」專案，5年免費送4萬台電動機車。對此，基隆市前市長、內政部長林右昌今日於立法院受訪表示，到目前為止還看不懂，到底是用什麼方法，是補助、採購、贈送，還是老百姓要自己買？天底下沒有白吃的午餐，私下有什麼交易或條件交換，目前看不到。

立院司法及法制、內政委員會今舉行聯席會議，審查「內政部組織法修正草案」等案，邀請林右昌列席，林右昌會前回應基隆電動機車議題，到目前為止還看不太懂，到底是用什麼方法，是補助還是採購、是送還是民眾要自己買。

林右昌指出，從媒體報導上來說，看來是謝市長私下跟廠商在談，但天底下沒有白吃的午餐，賠錢的生意不會有人作，所以他們私下到底有做什麼交易，或是條件交換，真的到目前為止看不到。

林右昌強調，政府的公務預算與採購程序有一定的法律規定，現在據了解是根本也沒有相關預算，就跟廠商這樣子談，有滿多適法性疑慮的。

林右昌指出，若是用採購的話，拿來送民眾是滿大的疑慮，因為採購就是屬於政府財產，政府的財產送給民眾，即便是有做公益4個小時，也不符合常態的比例原則，畢竟一台機車那麼貴；另外若用補助方式，其實本來就在補助，我擔任基隆市長時，或各縣市長本來就有補助機制，我就是補助加碼。

林右昌說，充電樁的設置要符合公共性，不是去把全市可以設置充電樁的就私下談談，就給某個廠商，這也會引起廠商、市場上的疑慮，有公平性的問題，不過因為實在是不清楚實際想法為何，據說地方民代也不清楚事情全貌，所以不知道怎麼評論。