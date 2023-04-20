今（20）日受鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象局針對15縣市發布豪雨、大雨特報，其中苗栗縣山區易有局部大豪雨發生機率；中部地區大雷雨狂炸，南部網友則表示「目前什麼都沒有」。對此，氣象專家提醒，接下來換嘉義下大雨，台南、高雄、屏東沿海陸續有對流發展。

氣象局發布大雷雨即時訊息，警戒區域為雲林縣、彰化縣及嘉義縣，可見鋒面雨帶逐漸往南走。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，中部的強烈雷雨帶開始往南移動，台中、彰化、雲林大雷雨持續中，許多地方已經出現劇烈雨勢，接下來換嘉義將下大雨！

該粉專提醒，台南、高雄、屏東沿海陸續有對流發展，稍晚雷雨帶發展的情況也會變頻繁，別因為目前還是出太陽就以為不會下雨，出門一定要帶雨具。

許多南部網友表示，「高雄目前什麼都沒有」、「高雄人還在傻傻的等雨來」、「目前嘉義、台南地板乾乾的，微出太陽，應該在過來的路上。」也有網友回報「嘉義打雷了」、「嘉義朴子下大雨！」