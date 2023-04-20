日本職棒推薦賽事 : 4/21 (五) 17:00，橫濱海灣之星@廣島東洋鯉魚

季前不被看好能進入季後賽的廣島東洋鯉魚開季一度吞下4連敗，但近10場打出8勝2敗，戰績已擠進A段班，本週末鯉魚大軍將在主場迎戰近況同樣出色的橫濱海灣之星，橫濱近兩週連續贏下三個系列賽，目前暫居央聯榜首。上季廣島對橫濱打來特別順手，對戰成績是17勝8敗，但橫濱近期打線火燙，首戰也預計推出王牌今永昇太先發，廣島要在主場壓制橫濱難度不小。

廣島上季在明星外野手鈴木誠也遠赴美國職棒發展後，長打火力大縮水，團隊長打率僅有0.364。球團本季網羅曾連續兩季在美國職棒敲出20轟的重砲手戴維森(Matt Davidson)補強火力，戴維森目前打出4發全壘打暫居央聯全壘打王，但過長的揮棒軌跡也讓他吞下18次三振。而上季自美返日的老將秋山翔吾本季屢屢在關鍵時刻建功，本季得點圈打擊率高達0.500，已貢獻9分打點，是廣島打線中發揮較佳的本土打者。

橫濱本季場均得分3.83分央聯第一，雖然主砲牧秀悟尚未找到打擊感覺，但佐野惠太與宮崎敏郎火燙的手感撐起橫濱打線，「核彈頭」佐野惠太延續上季的選球眼，本季上壘率高達0.411，而老將宮崎敏郎本季化身打點製造機，得點圈打擊率0.556，貢獻11分打點。而上季因手肘傷勢打打停停的洋砲奧斯汀(Tyler Austin)將在近期歸隊，奧斯汀在日職前兩個賽季一共敲出48轟，本季若能健康出賽，對於橫濱打線將是如虎添翼。

此戰雙方先發投手應會由廣島的床田寬樹對上橫濱的今永昇太。床田寬樹本季先發出賽3場繳出2場優質先發，兩度面對養樂多燕子主投11.2局僅失2分，狀態調整到位。今永昇太此戰是本季一軍首度登板，上季今永昇太找回王牌身手，先發21場自責分率2.66、WHIP值 0.94，優異的表現獲選今年棒球經典賽國手，但今永昇太在經典賽多以後援投手出賽，考量沒有完整的熱身賽調整，筆者推測今永昇太此戰將不會負擔太長的局數。

攻擊端方面，橫濱本季打擊串聯較出色，團隊得點圈打擊率0.277央聯最佳，而廣島主要得仰賴外援的長程砲火，後段棒次貢獻有限。另一方面，雖然今永昇太預期會是短先發，但橫濱本季後援投手戰力堅強，伊勢大夢與三崎康晃開季狀態穩定，團隊牛棚自責分率僅有2.33，攻守戰力較為均衡的橫濱有機會在客場逆襲，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。