迎接母親節，國泰飯店觀光事業旗下慕軒飯店推出母親節系列優惠活動。5月1日起至5月13日止，凡帶媽媽至慕軒飯店享用精緻單點，與母親節主題背板拍照，並打卡上傳社群、標註飯店，用餐結帳即享85折。另5月6日至5月14日止兩週末則有母親節專屬套餐，每位2,880元＋10％，以「春旬」為主題發想的晚間套餐，搭配精選主菜「爐烤M9和牛翼板牛排，紅酒醬汁」或「國王鮭魚，鱘龍魚子醬搭蘆筍，荷蘭醬汁」，預付訂金再贈「半隻焗烤龍蝦」。

套餐第一道菜式「竹-旬-筍青森帆立貝花園沙拉」，以北義經典三色沙拉為概念，清爽且鮮嫩的竹筍、蘆筍與玉米筍搭配日本帆立貝，淋上優雅清新的香檳油醋，酸甜開胃。湯品「奶油黑松露南瓜濃湯」義大利黑松露結合法國頂級奶油的經典風味，入口綿密、口感層次豐富。主食「白蘆筍燉飯」嚴選法國安茹省、直徑超過2.2公分象牙白色的白蘆筍，高湯燉煮後增添味噌，加之義大利米熬煮與伊比利火腿搭配並增添鹹蛋黃的創意巧思。

主菜可選「爐烤M9和牛翼板牛排佐紅酒醬汁」澳洲M9和牛翼板牛為肩胛中最軟嫩的部位，肉中細筋、油花均勻遍布如大理石紋，入口柔軟多汁又富有彈性。海味十足的「碳烤國王鮭魚，鱘龍魚子醬，搭蘆筍荷蘭醬汁」來自紐西蘭最純淨的天然海域國王鮭魚使用直火炭烤，搭配有黑色黃金之稱西方三大珍味之一的鱘龍魚子醬，正統的橄欖綠魚子顆粒，色澤晶透味鮮，並使用時令法國直送白蘆筍搭配經典的荷蘭汁，白蘆筍的清甜與魚子醬的鮮美於口中和諧交織，搭配餐後春季甜點，為節慶完美收尾！即起預付1,000元訂金，每人再送「焗烤龍蝦半隻」。