佳士得（Christie's）香港春季拍賣會即將在5月27日登場，即起至22日分別在台中、台北舉辦預展，帶來「絢彩鬥妍-乾隆御瓷三珍」清乾隆鬥彩蒼龍教子圖夔龍耳抱月瓶、常玉《在椅子上攀爬的貓；裸女（雙面畫）》等重要拍品，其中難得一見的彩鑽戒指、美國女富豪海蒂霍頓 （Heidi Horten）的畢生珍藏，更是矚目焦點。

近年因彩鑽價值不斷上揚，市場惜售，因此極為少見，不過今年佳士得拍賣會上一口氣出現多件大克拉彩鑽，十分難得，其中領銜拍品是一只4.83克拉豔彩藍鑽戒指，估價5500萬至8000萬港幣，由於稀有加上誘人的豔彩藍色，成為拍賣會的美麗焦點。

梵克雅寶MYSTERY SET紅寶石項鍊，估價港元650萬至 950萬港幣。（Christie’s提供）

知名珠寶藏家海蒂霍頓的珠寶，天然翡翠珠項鍊，搭配卡地亞設計的鑽石扣，估價200萬至300萬美金（不含戒指）。 （Christie's提供）

另有一只4.08克拉的粉紅鑽戒指，由於粉紅鑽佔所有鑽石產量不到0.1%，克拉數逾1克拉更是罕見，這顆粉紅鑽必是傳頌珠寶界的珍寶，估價2550萬至3500萬港幣。第三件是「THE GOLDEN FLAME」8.92克拉豔彩黃橙鑽戒指，由於黃橙色調猶如金色火焰，因而獲名，是少見擁有名字的彩鑽，估價為2000萬至3000萬港幣。

另同場加映即將在日內瓦拍賣會登場的「海蒂霍頓的璀璨世界」（The World of Heidi Horten）精選珍寶，是知名美國女富豪珠寶藏家海蒂霍頓的私人畢生珍藏，她於去年逝世，私人珠寶珍藏總價超逾1.5億美元，悉數捐出義賣，是拍賣史上估價最高和規模最龐大的私人收藏珠寶，這回佳士得總部特別精選20件海蒂霍頓的珠寶來台展出，機會難得，不可錯過。

佳士得香港春拍預展，台中場自4月19至20日，地點在台中市西屯區文心路二段201號B2f順天藝術中心；台北場為4月22至23日，台北市中山區樂群二路199號，萬豪酒店3樓萬豪廳。