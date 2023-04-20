新光三越iPhone 14 Pro，推薦價3萬4900元起。（新光三越提供）

新光三越PlayStation 5光碟版獨家優惠組合，特價1萬9380元。（新光三越提供）

多元支付不斷崛起，普及率提升，新光三越領先百貨市場，於2018年夏天推出百貨第一個行動支付skm pay後，近年來也打開生態圈，與各界跨業結盟，至今會員數累計超過300萬名，skm pay去年消費額也達313億元規模。

為了進一步擴大skm pay支付服務，新光三越聯手在台灣擁有百萬用戶、市占超過50%的「先買後付」新型態支付BNPL（Buy Now Pay Later）品牌－中租旗下「zingala銀角零卡」，期望透過兩大業界龍頭聯手，提供無信用卡族群、Z世代族群等更便利的支付服務。

近兩年在全球廣受無卡年輕族群喜愛的BNPL，是可讓消費者先取得商品，提供大額分期、小額支付，彈性靈活的新支付模式；據調查，台灣去年BNPL使用率年增逾3成，國外數據亦顯示，Z世代及千禧世代使用BNPL的占比更超過8成。

新光三越以skm pay綁定zingala銀角零卡消費，將可於新光三越全台各分店、skm online享有滿3000元送300點中租Coin，4月22日至4月30日的周末假日，將於新光三越台北信義新天地香堤廣場推出zingala銀角零卡專屬「天天送萬元購物金」獨家活動，出示「skm pay綁定銀角零卡」或「銀角零卡付款紀錄」畫面，即可抽1萬點中租Coin（價值1萬元）、SKM Park鈴鹿賽道樂園單日暢遊券＋親子房一晚等多項好禮。