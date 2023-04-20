「登山女神」曾格爾和陳姓已婚富商鬧出緋聞，引來正宮岳女提告，曾格爾近日曬出對話截圖，強調岳女以其公關業的優勢曾恐嚇她。對此，美女律師李怡貞昨(19日)發文，透露碰過一位正宮的作法才叫可怕，正宮一來開會就說：「李律師，我的證據就這些了，不可能再多，反正妳官司打贏打輸都沒關係，妳贏我找人斷她（小三）右手，妳輸我斷她雙腳」，李怡貞自嘲：「弄得我不知道是要輸還是要贏？」

曾格爾昨發文表示，自己是被岳姓正宮和陳姓富商仙人跳，事情爆發後不久，她就收到岳女用在公關界耕耘多年的專業威脅她，隨之而來原本拍好的時尚雜誌刊登也被通知取消，而從截圖可見岳姓正宮拋出曾格爾和她先生的對話截圖，寫下：「先傳個幾張你勾引我老公的對話，我總共截了175張你和我老公的私聊」，「你需要我幫你發新聞稿嗎？這件事是我的專業」。

曾格爾曬出岳女威脅她的私訊。（圖／翻攝自Grace Tseng雲端硬碟）

李怡貞律師分享遇過「最強正宮」。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）

對此，常對新聞發表感想的李怡貞表示，自己遇到過一位當事人才稱得上是「最強正宮」，開會時該位當事人表示自己證據就手中這些，官司打不打贏都沒關係，「妳贏我找人斷她右手，妳輸我斷她雙腳」，讓她不知如何是好，她更說：「岳小姐的威脅根本不算威脅捏」。

李怡貞發文。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）

主播高毓璘笑回：「還是你就一下贏一下輸，手腳都斷感覺比較公平」，而賈永婕跟岳女是好朋友，生氣說：「我就說我朋友超弱的啊！」其他網友則表示：「這才是正宮風範！不能輸，帊吼細（台語：打給她死）」、「那配偶斷什麼？ 好奇」、「當事人是不是拍過角頭」、「如果和解不輸不贏，直接把老公斬其五肢」、「岳女士太溫柔惹（了）⋯該看看對岸的正宮都怎麼處理小三der（的）….」。