樂成宮董事長郭松益與台中市長盧秀燕一同恭請媽祖上轎安座在起馬炮儀式中出巡繞境。（張妍溱攝）

「旱溪媽祖遶境18庄」活動今起駕適逢春雨來襲，應驗民間傳說「媽祖出巡必落雨」，虔誠信眾不畏雨勢恭迎媽祖出巡。（張妍溱攝）

台中市樂成宮「旱溪媽祖遶境18庄」20日起駕，為期22天遶境行程，預計5月11日晚間9時回鑾安座，適逢春雨來襲，應驗民間傳說「媽祖出巡必落雨」，在樂成宮董事長郭松益與台中市長盧秀燕一同恭請媽祖上轎安座在起馬炮儀式中出巡繞境，眾多信徒身著雨衣雙手合十，虔誠恭送媽祖起駕出巡，祈求繞境圓滿順利。

樂成宮董事長郭松益表示，台灣中南部因面臨乾旱，苦等不到下大雨，終於這次旱溪媽祖遶境18庄活動中天降甘霖，下雨仍無法澆熄虔誠信徒對媽祖的虔誠，大家身穿來參與這場宗教盛事，真的很感動。

董事長郭松益指出，今年遶境天數長達22天及行經路程公里數為全台之冠。停駕或駐駕宮廟有99座，行經區里別多達11區域116里，涵蓋烏日區、霧峰區、大里區、太平區，並經由東區、南區、南屯區、北屯區、北區、西區、中區等行政區域。

台中樂成宮自乾隆18年，西元1753年創建，「旱溪媽祖遶境18庄」活動至今年已傳承202年，旱溪媽祖遠近馳名，這次千人護轎同霑神恩讓媽祖出巡繞境場面熱絡，大家也祈求這波降雨情形可以改善台灣缺水危機。

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