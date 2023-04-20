今年422「世界地球日」，傳出蔡英文總統因政務繁忙沒空接見環保團體，總統府今日澄清，總統於4月22日已有既定行程，但與環保團體代表的會面會再持續安排其他時間。

總統府發言人林聿禪表示，總統與環保團體代表會面，並針對環境議題交換意見，是多年的慣例，過往會面時間也不一定安排在4月22日，目前總統府正在洽排此次的會面行程。

此外，針對環團代表關心的議題。她說，目前正由相關部會列管追蹤中，期待藉由會面，與環團代表針對環保議題充分交換意見，為台灣永續發展共同努力。