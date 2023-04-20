蔡英文地球日未接見環保團體？ 府：會再安排其他時間 11:122023/04/20 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林聿禪。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年422「世界地球日」，傳出蔡英文總統因政務繁忙沒空接見環保團體，總統府今日澄清，總統於4月22日已有既定行程，但與環保團體代表的會面會再持續安排其他時間。 總統府發言人林聿禪表示，總統與環保團體代表會面，並針對環境議題交換意見，是多年的慣例，過往會面時間也不一定安排在4月22日，目前總統府正在洽排此次的會面行程。 此外，針對環團代表關心的議題。她說，目前正由相關部會列管追蹤中，期待藉由會面，與環團代表針對環保議題充分交換意見，為台灣永續發展共同努力。 #環保團體 #會面 #總統 #接見 #世界地球日 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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