萊雅旗下的品牌包括蘭蔻、碧兒泉等，第一季銷售來到103.8億歐元，而13.0%的年增率高過於分析師預期的8.1%。

歐洲和北美市場的銷售分別成長16%和16.6%。萊雅也指出，一直往高階移動的消費品部門，以及銷售CeraVe產品的美容護膚部門表現強勁。

萊雅指出，由於較低的庫存，中國銷售持平；該市場地區是在二月才恢復客流量和客戶需求。

伯恩斯坦分析師 Bruno Monteyne表示，儘管中國「仍是個拖累」，但「這些確實是出色的銷售數字」。他指出，中國各個部門的銷售成長都超出預期，護膚美容部門的銷售成長30.6%，表現突出。

萊雅執行長Nicolas Hieronimus在會見分析師時表示，他有信心，在中國市場的反彈推動下，該公司奢侈品部門的銷售將加速增長；該部門的中國銷售占比為逾31%。

他表示，儘管膨和經濟衰退的風險並未消失，但是「我們看到了一些亮點」，並指出美國和中國的消費者信心不斷增強。