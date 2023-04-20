入春後全台氣溫逐漸回溫，正式進入腸病毒流行期，為遏止疫情擴散及降低腸病毒的流行風險，新竹市衛生局從19日開始，專案擴大稽查各場域，如托嬰中心及產後護理之家、親子館、大型公共遊戲場所、幼兒園及醫療院所等，確保各場域落實防治措施，輔導業者嚴格執行每日定時消毒各項設備有消毒紀錄。

目前正進入腸病毒流行期，市府提早專案稽查和宣導，防患於未然，確實維護孩子的健康。新竹市長高虹安也表示，降低腸病毒重症風險，正確勤洗手是最有效的預防方法，提醒家長務必注意個人及孩童的衛生習慣，落實洗手五時機「吃東西前、和小寶寶玩耍前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後」及洗手五步驟「溼、搓、沖、捧、擦」以降低感染腸病毒的機會。

衛生局指出，若幼童經醫師診斷感染腸病毒時，除依醫師指示治療外，應讓幼童在家休息至少一星期，或直至無發燒現象，盡量不要參加任何活動，以避免傳染他人，更應注意幼童是否出現腸病毒感染併發重症的前兆病徵；若是幼童一旦出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐，或是呼吸急促、心跳加快等病徵，應立即送到大醫院治療，遠離腸病毒重症的威脅。

衛生局也提醒，腸病毒環境清潔的好幫手就是「漂白水」，請選擇巿售家庭用含氯漂白水與清水比例為1：100攪拌均勻為稀釋含氯漂白水（500ppm），即可清潔消毒幼童常接觸之物品及玩具，教導幼童做好個人衛生，落實正確洗手的習慣，避免遭腸病毒感染。