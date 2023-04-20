東大路、清泉路口附近上午因泥水湍急，騎士只好將摩托車停在路邊躲避。（取自記者爆料網）

疑似女學生行經弘光科大門口時，因不小心跌倒瞬間就被水流沖走，被民眾說是「弘光滑水道」。（取自記者爆料網）

東大路、清泉路口附近上午因泥水湍急，騎士只好將摩托車停在路邊躲避。（取自記者爆料網）

今天上午台中地區大雨狂下，不少地方都出現積水狀況，沙鹿區東大、清泉路口泥水不斷向下流，騎士只好騎到一旁躲避；還有疑似女學生行經弘光科大門口時，因不小心跌倒瞬間就被水流沖走，被民眾說是「弘光滑水道」，目前因雨勢稍緩，水位已慢慢消退。

今天上午台中大雨狂下，早上7點到8點累積雨量前三名分別是大雅測站66mm、沙鹿區國三s178k測站63mm及神岡測站58.5mm，有民眾拍下東大、清泉路口的狀況，泥水水不斷向下流，甚至已經淹至部分車輛半個輪子高的位置，騎士因擔心過於危險而將摩托車停在路變，險象環生。

弘光科大校門前的台灣大道也嚴重積水，一名疑似弘光科大女學生走路上學時，行經校門口不小心跌倒，竟被水流直接往前衝，遭網友諷是「弘光滑水道」，還有3輛機車也滑倒，校方保全人員及時上前協助。

立委顏寬恒也在臉書整理出海線各地災情提醒民眾注意，包括沙鹿區弘光科大前，嚴重積水、水流湍急，避免行駛慢車道；沙鹿區東大路靠近中清路那邊，清泉崗機場旁淹水情況嚴重，暫勿行經本路段；沙鹿區光華路與沙田路口積水，請小心慢行等。

立委林靜儀團隊也指出，沙鹿中山路鹿峰段至沙鹿市場周邊、沙鹿斗潭路沿線、沙鹿英才路沿線、沙鹿北勢東路沿線、沙鹿平等七街周邊、龍井工業路及西屯科園路都有淹水情況。