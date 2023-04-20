為鼓勵年輕學子發揮創意，以視覺影像作品傳遞愛心與激發行善的動力，台新銀行公益慈善基金會（以下簡稱基金會）透過首創的大型網路公益慈善活動「您的一票，決定愛的力量」，與時報金犢獎連續2年攜手合作「主視覺設計獎」，提供全球華人青年從創意、創新到創業孵化、體驗交流的最佳公益平台。

身兼台新銀行文化藝術基金會董事長、台新青少年基金會董事長、台新銀行公益慈善基金會執行董事的鄭家鐘，當年是時報金犢獎的創辦人，日前親自出席在桃園育達高中舉行的「時報金犢獎國際競賽校園創意分享會」，特別期許學生們拿出最另類的主張，傳遞自己的風格。

基金會表示，入選「主視覺設計獎」的參賽者，有機會在7月26日舉行的第14屆「您的一票，決定愛的力量」啟動儀式上受獎。

公益要有行動力以創作散播愛，「您的一票，決定愛的力量」是台新銀行公益慈善基金會2010年為協助中小型社福團體行善，所推動的公益慈善活動，已堂堂邁入第14年；過去13年間，累計捐款超過3.1億元，總投票數1148萬票。近幾年雖然受疫情影響，社福經營不易，但「您的一票，決定愛的力量」活動並未停歇。

去年首度與時報金犢獎合作「主視覺設計獎」，基金會以「認真 讓愛永續」為主題，鼓勵年輕學子發揮創意。徵件期間，吸引來自全球華人學子的756件作品參選，190件作品通過初審，最後選出最優秀的3件作品：金獎《無界之愛》、銀獎《珍惜愛讓愛永續》及銅獎《愛的力量守護你我家園》。

金犢獎落幕後，台新銀行公益慈善基金會持續鼓勵參賽者，提供更廣泛的曝光機會，將他們的作品多元應用在基金會網頁、電子報、海報DM，以及台銀金控總部大樓外牆、室內公共區域，甚至是散布在全省各角落的ATM櫃員機面板上，都有得獎作品的展現。

基金會今年與金犢獎第二度合作「主視覺設計獎」，以「行動吧！散播愛，就是現在」為創作主軸，希望透過主視覺與Slogan的設計，創造具號召力、有愛、正向力量的作品，傳達「做善事不只想而已，行動才是推動力」，只要願意參與公益活動，就可以付諸實際行動，進而推廣「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動。

台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘(第1排左8)出席在桃園育達高中舉行的金犢獎全球校園分享會。(圖/時報金犢獎提供)

台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘出席校園分享會時，對學生們強調：「專業是需要獎項來認證的」。對於參賽的必勝心法，他認為「了解別人是致勝的關鍵」，除了要符合策略單上的主張，在概念上有所突破，才能突出作品的獨特性，鼓勵同學「不要做第一，要做唯一」，更期許同學們能夠找到人生自我認同的階梯。

中時媒體集團表示，1992年成立金犢獎的背景也是從公益著眼。當時有鑒於台灣地區廣告業急速成長，希望為廣告產業舉才，以「初生之犢不畏虎」之意，鼓勵青年創作。

多年來有無以數計的創意在金犢獎的青年創意公益平台呈現，已成為全球華人地區最大的青年競賽活動之一，更因評審專業嚴謹，創意水準高，被視為青年創意最高榮譽，也被稱為業界「青年奧斯卡」。

第32屆時報金犢獎作品徵集即日起至5月12日止，廣邀全球在校研究生、大學生、高中職學生、進修生及其他擁有教育機構學生證明身份者，帶著展現人類生活的美好創意進行交流。 報名請點選：