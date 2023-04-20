（總統府提供）

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蔡英文總統今天上午出席「國家圖書館90周年館慶慶祝大會」表示，國圖肩負國家級圖書館的任務，包括向世界推廣「具有台灣特色」的台灣研究以及漢學研究，擴大台灣的學術影響力，讓世界看見台灣。「國家圖書館南部分館」2025年落成啟用，未來也將是台灣在國際學術交流和知識傳播的重要樞紐。

蔡英文致詞時表示，很多人在準備大考時，會來國家圖書館的自修室，學生做研究時，也會來國圖找資料。國家圖書館已經90歲了，她相信在這裡，有很多人探索知識的回憶。

她提到，這幾年，國圖在空間及硬體設施上，也不斷在進步、升級。像是進到國圖，過去需要實體的閱覽證，現在只要手機的QRcode一掃，就能進館，非常便民。

蔡英文指出，國家圖書館不只提供一般圖書館的服務，更肩負國家級圖書館的任務，包括向世界推廣「具有台灣特色」的台灣研究以及漢學研究。國圖也在全球28個國家設立了45個漢學資源中心，擴大台灣的學術影響力，讓世界看見台灣。

「國家圖書館南部分館」將在2025年落成、啟用。她強調，位於台南的分館將是圖書資訊發展和圖書館服務的創新育成中心，未來也將是台灣在國際學術交流和知識傳播的重要樞紐。

蔡英文表示，國家圖書館不僅是台灣文化實力的表現，也是代表台灣在全球拓展學術的影響力。她要感謝各界專家學者讓國圖這座學術和文化的寶庫，越來越豐富。