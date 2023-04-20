最強春雨來襲，為中南部稍解缺水問題，其中攸關大台中地區民生及工業用水的德基水庫因上游集水區也有降雨，累積雨量達28.5毫米，目前水位下降明顯趨緩，進流量從昨（19）日的4cms（每秒立方公尺）增加至今（20日）10cms，對水庫帶來挹注。

今年以來最強春雨報到，中部地區：苗栗縣、台中市、彰化縣都有局部大雨或豪雨發生，台中市不但市區雷雨交加，德基水庫上游集水區也有下雨，唯因放水發電，水位不見上升，大甲溪發電廠廠長劉演鎮表示，這兩天下雨，德基水庫累積雨量達28.5毫米，對缺水問題不無小補。

劉演鎮表示，水庫集水區梨山、松茂等處也都有下雨，對水庫進帳當然有所幫助，不過，今（20）日清晨德基水庫水位1375.37公尺，稍早已提升到1375.43公尺，都較昨（19）日的1375.44公尺略降，進流量從昨天的4cms（每秒立方公尺）增加至10cms，不無小補。