「旱溪媽祖遶境18庄」活動今起駕，很多虔誠媽祖信徒不畏雨勢前來，逾千人護轎、場面浩大熱鬧。（張妍溱攝）

法雨宏施！台中市東區「旱溪媽祖遶境18庄」活動今起駕、雨勢龐大，一早很多虔誠媽祖信徒不畏雨勢前來，逾千人護轎、場面浩大熱鬧，很多人在雨勢中雙手合十，虔誠祈求媽祖保佑，為生活的這塊土地帶來國泰民安，盼這波降雨情形可以改善台灣缺水危機。主持繞境儀式的市長盧秀燕感動地說，「雨水媽！」慈悲靈感，一定帶來國泰民安。

市長盧秀燕說，從昨天晚上到今天早上都是下大雨，她原本擔心這場遶境活動是否進行順利，但一早看見信徒不畏風雨、滿面笑容參與媽祖遶境活動，看見大家對媽祖的虔誠令她相當感動。

盧秀燕說，她昨天在議會備詢時，有市議員問她台中市水情緊張該如何解套？她回應說，東區樂成宮旱溪媽祖20日起駕，相信媽祖靈感一定帶來雨水，祈求風調雨順、為人民帶來平安，希望這一波雨水下得剛剛好，不會帶來災情。

一名虔誠信徒雙手合十地說，旱溪媽祖遶境就帶來雨水，尤其目前台灣水情緊張，讓她覺得相當靈驗，直呼「那就是媽祖的慈悲」。

「旱溪媽祖遶境18庄」活動在台中市長盧秀燕拿麥克風宣布「旱溪媽祖遶境18庄」活動開始起駕、起馬聲中，眾多信徒啟動，徒步在大雨中，虔誠跟在媽祖鑾轎後、緩緩隨行，完成為期22天遶境行程。

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