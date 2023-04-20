復旦大學國際問題研究院研究員趙明昊近日表示，美方的「大陸2027年前攻台」論調，「或許會成為自我實現的預言」；如果美國不能全面、深入審視台灣問題的高風險性，設立再多「護欄」也不足以避免中美刀兵相見。

趙明昊19日於中美交流基金會旗下「中美聚焦」網站撰文指出，從馬英九與蔡英文分別訪問大陸與過境美國來觀察，大陸與台灣的「小兩岸」、中國與美國的「大兩岸」兩者間的互動正在進入更為複雜敏感的新階段，台灣問題之於各方的嚴峻性依然在持續上升。

談及「蔡麥會」，趙明昊強調，美台「政治交往」絕非小事，其涉及美國在台灣問題上的政策可信度以及中美關係的政治基礎。「大陸有理由擔心，美國的政策正在向著事實上的『一中一台』轉變，歷史的鐘擺可能會擺向1979年中美正式建立外交關係之前的狀態。」

趙明昊判斷，如果繼續如此發展，不排除台灣領導人公開進入華盛頓活動、甚至在美國國會發表演講的可能性。

趙明昊認為，近年來，美方已經把「六項保證」公開並納入其「一個中國政策」之中。美台強化「政治交往」並不只是象徵性的，而是有實質性意涵，尤其是美台力圖加快推進雙方軍事安全關係。

趙明昊稱，烏克蘭危機爆發後，美方試圖加快把台灣打造成大陸碰不得、打不贏、吞不下的「豪豬」。他說，美國近期對台軍售策略，無異於是將台灣變成美國與中國進行軍事對抗的前沿堡壘，美國方面對台海危局的「操弄」不斷升級，且與美國在未來「決定性十年」中施壓中國的戰略布局相互綁定。

趙明昊說，美國一直在散播「大陸2027年前攻台」的論調，這份由華盛頓臆測的時間表「或許會成為自我實現的預言」。他稱，美國在台灣問題上的「挑釁」，給中美恢復外交和安全等領域的高層互動帶來嚴重負面影響，如果美國不能全面、深入審視台灣問題的高風險性，設立再多拜登政府所說的「護欄」也不足以避免中美刀兵相見。