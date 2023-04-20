「字母哥」阿提托康波背傷缺陣，反而激出更加強大的東區龍頭公鹿實力！公鹿20日在自家主場展現強大三分火力，單場投進破隊史紀錄25顆三分球，最後以138比122轟垮熱火，也把季後賽首輪戰局扳成1平，接下來G3將於23日移師邁阿密進行，關鍵仍在字母哥能否及時傷癒復出。

布魯克羅培茲一開始完全頂上阿提托康波缺陣後的進攻位置，首節進帳14分，幫助公鹿保持穩定領先，來到次節，公鹿更打出誇張24比2，一度取得75比43大幅領先，熱火完全被打傻，上半場結束，公鹿81比55領先，哈勒戴半場21分，羅培茲也有19分。

熱火雖在下半場開始打出7比0，看來想要完成幾乎不可能的大逆轉任務，公鹿的三分火力卻爆發了，葛雷生艾倫、英格利斯、米德頓等人都投進三分外線，反讓公鹿打到第三節還剩4分24秒，取得107比73領先，就算熱火末節開始打出16比4，也挽回不了頹勢。

布魯克羅培茲攻下公鹿最高25分，哈勒戴也拿24分、11助攻，康納頓替補轟進6顆三分球、包辦22分，英格利斯也投進5顆三分球、獨拿17分，米德頓與葛雷生艾倫各有16分，波提斯13分、15籃板；熱火以吉米巴特勒25分最高，阿德巴約18分。