美國阿拉巴馬州小鎮一場「甜蜜16歲」生日派對16日發生槍擊案，造成4人喪生和32人受傷。警方今天表示，已逮捕1名成年人和兩名青少年，他們被控涉嫌謀殺。

週末在美國南部小鎮達德維爾（Dadeville）所發生的暴力事件，只是最近幾天數起大規模槍擊事件之一。美國槍枝氾濫，每年都有數萬人因槍擊喪命。達德維爾是個社區關係緊密的小鎮。

阿拉巴馬州執法署（Alabama Law Enforcement Agency）表示，他們昨天晚間逮捕了兩名未成年人，今天下午逮捕了一名20歲男子。

圖左至右分別為20歲的希爾（Wilson LaMar HillJr）、16歲的崔維斯．馬科勞（TravisMcCullough）和17歲的泰伊．雷克．馬科勞（Ty ReikMcCullough）。（圖／路透社）

執法署確認犯嫌是20歲的希爾（Wilson LaMar Hill Jr）、17歲的泰伊．雷克．馬科勞（Ty Reik McCullough）和16歲的崔維斯．馬科勞（Travis McCullough）。執法署表示，3人都分別被控4項「魯莽謀殺」罪名。

地方檢察官塞格雷斯特（Mike Segrest）說，儘管他們是未成年人，但仍將以成年人涉嫌犯法被起訴；檢方說，住院的4名受害者目前情況危急。

塞格雷斯特告訴記者：「我們將確保每一位受害者都能獲得正義，而不僅是死者而已。」

18歲的陶德（Philstavious Dowdell）是4名死者之一，他當時正在慶祝妹妹的16歲生日。

陶德是出色的高中校隊成員，已獲得傑克森維爾州立大學（Jacksonville State University）足球獎學金。

事發幾天來，州和地方官員一直面對民眾的批評，因為未能公布此一暴力事件的關鍵細節，包括是否有犯嫌在逃，或在槍擊中死亡或受傷。

這場事故中的數十名受害者多數是青少年。而當局至今仍未提供槍手行凶動機相關訊息。

據當地媒體報導，在派對期間，壽星的母親告訴客人說，她知道有人攜帶武器，這些人必須離開，於是當場爆發口角衝突，演變成造成4死的槍擊事件。