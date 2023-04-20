運動家本季慘淡的戰績，也反映了低迷的主場進場人數，一位運動家球迷克拉瑞（Stu Clary）策畫了「反向抵制」活動，號召球迷在當地時間6月13日的比賽中擠爆球場，以行動來表明仍願意支持球團。

20日的比賽以2比12慘敗給小熊，運動家本季戰績已跌落到3勝16負，投手每場幾乎都是被打爆的狀態，團隊防禦率高達7.71，眼見主場進場人數逐漸走下坡，運動家老闆費雪（John Fisher）近年有意將球隊遷移至拉斯維加斯，只是觀眾不進場的原因並非全然是戰績問題，運動家團隊薪資是全大聯盟全30支球隊最低，觀眾不僅得忍受破舊的運動家球場，球團還在上賽季吞下百敗後調漲門票售價，也沒辦法怪球迷不願進場。

運動家去年以平均9973名進場人數排在墊底，本季初雖然有所成長，來到平均12254位觀眾，仍然是敬陪末座，運動家鐵粉克拉瑞對於球隊管理階層和未來方向感到厭惡，決定發起抗議活動，「我們想找一個對陣巨人、洋基或紅襪以外球隊的周末比賽日，也就是通常觀眾進場意願不高的比賽，因此選擇了13日對陣光芒的比賽。」

迷信魔球理論的運動家，在過去21個賽季有11年闖進季後賽，對於小市場球隊的他們是相當不容易的事，不過最近幾年運動家似乎省過頭了，接連將主力球員打包作為交易籌碼，去年休賽季將金手套捕手墨菲（Sean Murphy）送往勇士後，本季運動家26人球員名單的團隊年薪為4580萬美元，只比大都會王牌先發投手薛爾瑟（Max Scherzer）的4333萬年薪多了一點。