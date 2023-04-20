財政部指出，手機報稅3.0試辦附件上傳，免交紙本更方便；新增現金繳稅，繳稅方式更多元；申請延期或分期繳稅，減輕負擔更貼心。民眾只要一機在手，24小時隨時可輕鬆完稅。

民眾今年若選擇使用手機裝置進行申報及繳稅作業，直接打開瀏覽器（建議使用Safari或Chrome）搜尋「報稅」進入「財政部電子申報繳稅服務網」，點選綜所稅結算申報，選擇「手機版」。

首先，點選「我要報稅」，執行驗證身分，民眾可透過「行動電話驗證」、「戶口名簿戶號＋查詢碼」、「行動自然人憑證」3種方式擇1完成身分認證，使用行動電話驗證須留意，手機門號申請人跟納稅義務人「須為同一人」，操作時需關閉Wifi、使用行動網路，並準備健保卡、輸入卡號。

第二、填寫資料，手機報稅系統會自動帶入基本資料，民眾需進行確認，也可進入「編修模式」，新增、編輯或刪除受扶養親屬、扣除額等資料。

第三、確認稅額，民眾可查看綜合所得稅總額與扣繳稅額資料，也可下載所得與扣除額資料清單。

第四、繳退稅款，目前手機報稅提供5種繳稅方式，包含行動支付/電子支付帳戶、委託取款轉帳繳稅、ATM繳稅、信用卡繳稅、活期（儲蓄）存款帳戶繳稅；今年5月將新增「現金繳稅」、「申請延分期繳稅」功能，退稅方式則包含直撥轉帳退稅以及憑單退稅。

第五、完成申報，記得下載收執聯並妥善保存。